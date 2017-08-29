В магазине Paris Gallery состоялся пресс-тур для журналистов (ФОТО)

2017-08-29 13:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 28 августа 2017 года в новом магазине Paris Gallery в Баку состоялся пресс-тур для журналистов.

Представители медиа наглядно ознакомились с многочисленными брендовыми продуктами, представленными на этажах с модным и оригинальным дизайном.

Руководитель магазина Расим Гаджиев проинформировал представителей медиа, что Paris Gallery расположен в удобном месте в центре города.

Так, магазин из трех этажей расположен на улице Ислама Сафарли 3, рядом с улицей Низами, на месте бывшего кинотеатра "Араз". Этому полностью обновленному и отремонтированному зданию, в котором функционирует магазин, придан новый дизайн: На первом этаже магазина расположены офис, парфюмерия, косметика и продукты по уходу за кожей, а также салон красоты. На втором этаже продаются брендовые наручные часы, сумки, аксессуары и солнцезащитные очки. Третий этаж полностью выделяется на фоне других этажей особым дизайном. Магазин с общей площадью свыше 1500 квадратных метров предлагает качественную, оригинальную продукцию и обладает особым отличным статусом в Баку.

Руководство магазина сообщило, что клиенты, купившие здесь товар, спустя короткое время приходят в магазин снова во второй и в третий раз. Еще одно преимущество Paris Gallery в том, что здесь индивидуально подходят к каждому клиенту, оказывают высокий уровень обслуживания, любезно отвечают на все пожелания и вопросы.

Было отмечено, что расположенный в Баку магазин, является одним из филиалов группы компаний, головной офис которой расположен в Дубае: “Это позволяет нам получать из головного офиса напрямую без посредников брендовые товары, производящиеся в группе компаний. В целом, магазин Paris Gallery в Баку является по счету 85-ым магазином группы компаний. Другие магазины расположены в странах Ближнего Востока. Расположенный в Баку магазин считается первым торговым центром группы компаний в Европе".

В магазине представлены различные серии парфюма, из которых 8 являются эксклюзивными, то есть в упоминаемом магазине Paris Gallery представлена нигде не продающаяся серия брендов.

Директор по продажам магазина, прибывший из Дубая Хасан Каддура (Həsən Kaddura) сообщил, что Paris Gallery был создан в 1992 году в Дубае: Paris Gallery является первой сетью люксовых магазинов на Ближнем Востоке и Южной Африке.

"Общая площадь магазинов в мире превышает один миллион квадратных метров. Paris Gallery предлагает своим клиентам широкий ассортимент из свыше 650 международных торговых марок. В группе компаний 4 тысячи сотрудников 75 различных национальностей. Сеть, помимо Азербайджана действует в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Ираке и Омане. Пока предусмотрена презентация в магазине в Баку 14 эксклюзивных брендов. В будущем планируется открытие в Баку еще одного такого магазина. Ожидается, что это магазин будет расположен в строящемся в Баку торговом центре. Наша цель - стать ведущими в мире продавцами люксовых брендов в розницу”, - сказал Каддура.

Отметим, что в магазине представлен широкий выбор таких брендовых духов, как Giorgio Armani, Tom Ford, Burberry, Guerlain, Creed. Здесь возможно найти, впервые представленные в Баку, эксклюзивные Amorino, Cupid, Music de Parfum, Blend Oud, Nasamat, Mood, Perfume Treasure и другие бренды. Paris Gallery cулит большие возможности поклонникам необычных духов и великолепной парфюмерии. Также, особо привлекательна презентация ведущих брендов классической элитной косметики Clinique, Estee Lauder, Lancome, Sisley, Yves Saint Laurent и Elemis. Любители моды будут очень рады, узнав о представлении магазином Paris Gallery последних сезонных коллекций модных аксессуаров и элегантных часов самых лучших мировых брендов.