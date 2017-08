Рэперы вернули Рагима Рагимли на эстраду (ВИДЕО)

2017-08-29 | www.trend.az

БАКУ /Trend Life/ - После длительного перерыва телеведущий, композитор и певец Рагим Рагимли решил вернуться к творческой деятельности. В этом ему помогли популярные рэперы Nadeer Nağd Pul и Ramil Nabran, вместе с которыми певец снял видеоролик на композицию #BASDALAMA, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

"После длительного творческого застоя решил вернуться на эстраду, и скоро будут представлены еще несколько работ. Я полон сил и энергии для новых свершений на эстраде", - отметил Рагим Рагимли.

Режиссер – Орхан Рахманлы, оператор – Эльвин Мамедов, исполнительный продюсер - Сабир Насибли, музыка - Nadeer Nağd Pul и Рагим Рагимли, слова - Nadeer Nağd Pul и Ramil Nabran, аранжировка - Nadeer Nağd Pul, miksinq и masterinq – Олег Наумов,

В видеоролике также снялись популярный рэпер Эльшад Хосэ и телеведущий Хосэ Бернардо.

(Автор: Вугар Иманов)