Директриса - журналистке: Если тебе хватает смелости, стой за своими словами

2017-08-29 13:00 | www.oxu.az | 3

Одна из учителей школы № 187 Сабунчинского района Баку написала письмо министру образования Микаилу Джабарову с жалобой на директрису, в котором она просит принять меры против самоуправства.

Как передает Oxu.Az, в письме, отправленном в редакцию Axar.az, говорится, что директор школы Мамедова Наиля годами ежемесячно требует с учителей взятки и оскорбляет их.

Учительница, которая боится называть свое имя, чтобы не подвергнуться давлению директрисы, заявляет, что Наиля Мамедова собирает деньги с учеников на каждый праздник, а школьных уборщиц заставляет приходить и прислуживать ей у нее дома. Другие обвинения связаны с приемом в 1-й класс, расписанием уроков, продажей аттестатов, фондовыми деньгами, деньгами на ремонт и т.д.

Сотрудники сайта позвонили в школу, чтобы узнать позицию противоположной стороны.

Представившаяся заместителем директора женщина стала оскорблять журналистку:

«Иди занимайся своими делами. Сначала узнай, кому ты позвонила. Кого оскорбила Наиля ханум, у кого она требовала деньги?! Если есть доказательства, напиши об этом. Если тебе хватает смелости, стой за своими словами. Я тебя по судам затаскаю. Как тебе не стыдно, невоспитанная!»

Как пишет сайт, хоть женщина представилась замдиректора, но ее интонация и голос вызывали подозрения, что это и была сама директриса:

«Такое поведение директора или замдиректора школы повышает веру в то, что там на самом деле оскорбляют учителей».

В Минобразования заявили, что не рассматривают обращения от третьих лиц. Для этого жалобщик должен обратиться напрямую к ним. (Minval)

Э.А.

