Президент Казахстана назначил нового вице-премьера

2017-08-29 13:46 | www.trend.az | 4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении председателя правления холдинга "Байтерек" Ерболата Досаева заместителем премьер-министра, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее пресс-служба сообщила о назначении заместителем премьер-министра бывшего главы "Казатомпрома" Аскара Жумагалиева.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", — говорится в тексте указа, опубликованном пресс-службой.

До настоящего времени у премьер-министра Казахстана было два заместителя: первый вице-премьер Аскар Мамин и заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.