Тестовые экзамены в Азербайджане никто отменять не будет - замминистра

2017-08-29 13:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня не рассматривается возможность отмены тестовых экзаменов в Азербайджане, планируется лишь их усовершенствование, сказал во вторник журналистам заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, уже начат процесс более широкой и всесторонней оценки процесса.

Проведенные в этом году выпускные экзамены для учащихся девятых классов были организованы в другом формате, сказал замминистра.

По словам замминистра, эти экзамены проводились в два этапа, и проводились в марте и в июне. На первом этапе школьники большей частью отвечали на вопросы открытого типа, писали эссе по родному языку, в письменной форме решали задачи по математике. На втором же этапе они отвечали на более привычные для них тестовые вопросы.

«Учащиеся девятых классов обучались по новой системе – по куррикулуму. Стандарты этой системы предусматривают оценку не только по тестовому методу. Поэтому и был начат процесс более широкого и всестороннего оценивания», - сказал Байрамов.