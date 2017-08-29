В тушении лесных пожаров в Азербайджане задействован вертолет

2017-08-29 13:30 | www.oxu.az | 3
28 августа в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о пожарах в лесной полосе, прилегающей к селам Хачмаз Огузского района, а также селам Дуруджа и Тиканлы Габалинского района.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.
В ликвидации огня задействованы силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Северо-западного регионального центра МЧС. В тушении пожаров также участвует пожарный вертолет Авиаотряда МЧС.
В селе Дуруджа выгорели лесные деревья и кустарники на территории 1 гектар. Пожар локализован в 20:53.
На остальных территориях продолжаются работы по тушению пожаров.
Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.
A.M.