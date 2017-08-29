ADY Express запустила новый контейнерный поезд из Грузии в Азербайджан

2017-08-29 13:50 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - ООО ADY Express ("дочка" "Азербайджанских железных дорог") объявило о начале деятельности нового контейнерного блок-поезда Поти/Батуми (Грузия) – станция Кишлы (Азербайджан).
Как говорится в сообщении на официальном сайте логистической компании, отправка поезда осуществляется трижды в неделю и покрывает 900 километров пути за 30 часов.
Тариф "все включено" на перевозку 20-футового контейнера составляют 800 долларов, а 40-футового контейнера – 1000 долларов.
ООО ADY Express было создано ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью оказания онлайн услуг экспедиторам и крупным владельцам грузов, для привлечения новых объемов транзитных грузов, проходящих через Азербайджан.
(Автор: Максим Цурков)
Твиттер: @MaksimTsurkov