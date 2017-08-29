«Музыкальное искусство без переводчиков объединяет миллионы людей разных национальностей, языков и религий», - президент Узбекистана

2017-08-29 13:51 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в мире усиливаются различные вызовы и угрозы, усугубляется противостояние, ощутимо возросла роль и значение музыкального искусства, которое без переводчиков объединяет миллионы людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы дружбы, сотрудничества и согласия.

Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, выступая в понедельник на торжественной церемонии открытия одиннадцатого Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.

«За короткое время музыкальный фестиваль “Шарк тароналари” приобрел высокий авторитет и престиж благодаря своей неповторимости, целям укрепления дружбы между народами, сохранения традиций национального музыкального искусства, развития культурного диалога», - сказал президент.

Если на первый музыкальный праздник в Самарканд приехали 57 артистов из 31 государства мира, то в этом году в фестивале участвуют 241 талантливых исполнителя из 58 стран мира. Сегодня фестиваль “Шарк тароналари” признан ЮНЕСКО крупным международным культурным форумом, и его название стало своеобразным брендом в мире музыки.

Мирзияев отметил вклад участников и организаторов фестиваля, способствовавший росту его международного авторитета, прежде всего - Первого президента Узбекистана Ислама Каримова, по чьей инициативе 20 лет тому назад впервые был проведен фестиваль “Шарк тароналари”.

Глава Узбекистана приветствовал участников и зрителей нынешнего музыкального форума.

Среди участников церемонии, включая послов иностранных государств, на торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовали заместитель Генерального секретаря ООН, глава Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, председатель Ассамблеи парламентов ОБСЕ Кристин Муттонен, гендиректор АЙСЕСКО Абдулазиз Усмон аль-Тувайджри, гендиректор Международного центра по изучению истории, культуры и искусства ислама – ИРСИКА Халита Эрена, генсек Международной организации фольклорного искусства по Азиатскому региону Мун Хюн Сука, председателя Исполкома СНГ Сергей Лебедев, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов.

В завершение церемонии состоялся грандиозный концерт, где выступили мастера искусств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Грузии, России, Италии.

Форум проводится раз в два года, начиная с 1997 года, накануне Дня независимости Узбекистана. Основной концертной площадкой фестиваля является архитектурный ансамбль Регистан. В рамках фестиваля пройдут выставки национальных музыкальных инструментов, исторических костюмов, произведений изобразительного и прикладного искусства, изделий национального ремесленничества. Фестиваль завершится 30 августа.

(Автор: Демир Азизов)