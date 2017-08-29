В России начало учебного года могут перенести на 1 октября

2017-08-29 13:50 | www.oxu.az | 4

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму России законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин внесли соответствующий законопроект в электронную базу нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий», - сообщается в пояснительной записке законопроекта.

И.Ф.