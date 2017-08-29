Азербайджанские паралимпийцы поборются за звание лучших в России и Беларуси

2017-08-29 14:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Вюсаля Керимова и Фарид Мехтиев примут участие в Кубке мира по спортивным танцам на колясках «Кубок Континентов», который пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) с 9 по 11 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

Далее Вюсаля Керимова, Фарид Мехтиев и Кямаля Бабаева отправятся в Минск (Беларусь), где с 13 по 17 сентября примут участие в международных соревнованиях по спортивным танцам на колясках и прыжках с парашюта с участием десяти стран.

"Хотелось бы гордостью отметить, что популяризация прыжков с парашюта спортсменов-инвалидов и включение это вида спорта в международный реестр соревнований принадлежит Национальному паралимпийскому комитету Азербайджана. Желаем всем удачи и пусть победит сильнейший", - говорится в сообщении НПКА.

(Автор: Вугар Иманов)