В Армении расстреляли памятник Нжде

2017-08-29 14:45 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», фотографии памятника Нжде со следами выстрелов на голове опубликовал пресс-секретарь губернатора области Вазген Сагателян на своей странице в Facebook. Памятник установлен на горе Хуступ.

По распоряжению губернатора Сюникской области Армении Ваге Акопяна создана комиссия, которая изучит состояние памятника и прилегающей территории, представит предложения о реконструкции памятника и благоустройстве территории. «Во избежание повторения подобных случаев вандализма губернатор поручил соответствующим органам усилить охрану памятника», - отметил пресс-секретарь.