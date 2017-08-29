Награжден азербайджанец - трехкратный чемпион мира – ФОТО

2017-08-29 14:00 | www.oxu.az | 4
Как сообщалось, азербайджанские борцы вернулись с чемпионата мира с медалями.
Самым радостным моментом стало золото члена национальной команды по вольной борьбе, олимпийского призера Гаджи Алиева, ставшего трехкратным чемпионом мира.
Трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев встретился с коллективом ARTPAK MMC.
Встреча продолжилась искренней беседой. Руководство компании поздравило спортсмена с победой и вручило ему приз.
Во встрече также принял участие главный тренер национальной команды Фирдовси Умудов.