Сегодня Майклу Джексону исполнилось бы 59 лет – ФОТО

2017-08-29 14:10 | www.oxu.az | 3

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года в городке Гери, штат Индиана, в большой семье, где кроме него было еще девять детей. Его отец организовал семейную группу Jackson 5, которая и принесла первый успех будущей легенде. Майклу тогда было всего 12 лет.

Впоследствии он стал одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в музыкальной индустрии, певец завоевал всемирное признание и титул «короля поп-музыки». За свою долгую музыкальную карьеру Майкл Джексон получил 19 премий Grammy, 13 раз он поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов продаж. Его имя дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и участника Jackson 5.

Майкл Джексон умер в больнице университета Калифорнии от сердечного приступа 25 июня 2009 года. Знаменитому исполнителю было 50 лет.

Oxu.Az со ссылкой на bigpicture.ru представляет самые интересные кадры из жизни певца:

Э.Д.

