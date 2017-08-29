Назарбаев предложил легализовать статус всех де-факто ядерных государств

2017-08-29 14:23 | www.trend.az | 4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил легализовать статус государств, которые де-факто являются обладателями ядерного оружия, передает РИА Новости

"Мною предлагается провести легализацию статуса всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы", - сказал Назарбаев в ходе церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.

Говоря об очередном испытании баллистической ракеты КНДР, Назарбаев подчеркнул, что Казахстан "решительно поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2371". "Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств – США, России и Китая – может начаться именно в этом вопросе", - добавил он.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещает вход в порты всех государств.