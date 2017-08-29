В Баку сохранится стабильная погода

2017-08-29 14:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков по-прежнему не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в среду также будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах все же возможны грозовые дожди, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)