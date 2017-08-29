В России устроивший ДТП водитель обстрелял машину ДПС: ранен полицейский – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-29 14:16 | www.oxu.az | 5

В сети появилось новое видео обстрела машины сотрудников ДПС в Краснодаре,сообщает Oxu.Az со ссылкой на Рен.tv.

13:15

В Краснодаре автомобилист, который уходил от полицейской погони, выстрелил из карабина в лобовое стекло машины ДПС, ранен сотрудник правохранительных органов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.

По словам очевидцев, полицейские преследовали Toyota Camry. В какой-то момент водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова. «Осознав, что больше ехать не получится, он выбежал из авто и начал стрелять в машину ДПС, после чего убежал во дворы», - отмечается в Instagram «ЧП Краснодар».

В группе «Типичный Краснодар» в «ВКонтакте» появились фотографии и видео с места аварии. На запись попал момент ДТП, а также убегающий злоумышленник с карабином в руках. На фотографиях — оружие, которое достали из Toyota.

Предположительно, у водителя был сообщник. По данным «Югополиса», подозреваемые — 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. Они объявлены в розыск.

Позднее в соцсетях появился комментарий пресс-службы регионального главка МВД. По данным полиции, днем на стационарном посту ДПС при въезде в Краснодар сотрудники попытались остановить автомобиль. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив полицейского в ногу (он госпитализирован), и продолжил движение. В ходе преследования водитель совершил ДТП, после которого скрылся.