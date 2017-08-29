Новый пограничный сторожевой корабль типа “Туфан” приступил к несению боевой службы (ФОТО)

2017-08-29 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Новый пограничный сторожевой корабль типа "Туфан" приступил к несению службы, сообщили Trend во вторник в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В сообщении отмечается, что строительство пограничного сторожевого корабля типа "Туфан" с номером S-204 было завершено недавно в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны ГПС. 24 августа сторожевое судно было осмотрено Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

28 августа пограничный сторожевой корабль типа "Туфан" был спущен на воду для несения боевой службы.

(Текст: Талех Агавердиев)