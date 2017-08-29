Юнкер: Турция гигантскими шагами удаляется от Европы

2017-08-29 14:38 | www.oxu.az | 3

«Турция удаляется гигантскими шагами от Европы. Вопрос в том, должны ли мы положить конец переговорам с Турцией. Это чисто теоретический вопрос. В любом случае, сейчас нет переговоров».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер о переговорах о вступлении Турции в ЕС, выступая сегодня в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС.

«Я подозреваю, что Эрдоган, с которым я всегда поддерживал дружеские отношения и с которым у меня и сейчас хорошие отношения, хочет, чтобы Европа сказала, что она желает прекратить переговоры, с целью возложить ответственность за это только на Европейский союз, а не на Турцию», - продолжил Ж.-К. Юнкер.

По его мнению, Евросоюз должен дать понять Турции, что это именно «система Эрдогана делает невозможным вступление Турции в Европейский союз».

И.Ф.