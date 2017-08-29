В России пьяного тракториста пришлось ловить с применением оружия – ВИДЕО

2017-08-29 14:50 | www.oxu.az | 3

Сотрудникам полиции в Иркутской области лишь с помощью табельного оружия удалось остановить пьяного водителя трактора. Во время погони тракторист попытался нанести повреждения полицейскому автомобилю при помощи прикрепленного к трактору агрегатf для скоса травы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на портал Твой Иркутск, заблокировать трактор не удалось, поэтому полицейские произвели несколько выстрелов по его колесам.

Лишь после этого удалось задержать нарушителя, которым оказался находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний местный житель.