Назначен пресс-секретарь президента Франции

2017-08-29 14:39 | www.trend.az | 2

Журналист Брюно Рожер-Пети назначен пресс-секретарем и одним из советников президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили во вторник в Елисейском дворце, передает ТАСС

В пресс-службе президента уточнили, что к своим новым обязанностям он приступит первого сентября.

"Миссия пресс-секретаря будет состоять в информировании о позиции Елисейского дворца, для этого он будет использовать все существующие каналы, в том числе Twitter президента республики", - отметили в пресс-службе главы государства.

54-летний Брюно Рожер-Пети был корреспондентом и обозревателем ведущих французских телевизионных каналов. Во время предвыборной кампании Эмманюэля Макрона Рожер-Пети неоднократно участвовал в акциях поддержки кандидата движения "На марше" (в настоящее время "Республика на марше").