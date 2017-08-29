Международный аэропорт Гейдар Алиев внедряет инновационные решения

2017-08-29 15:00 | www.oxu.az | 2

Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана – Международного аэропорта Гейдар Алиев продолжает стабильно увеличиваться с каждым годом. Только за первые семь месяцев текущего года аэропорт обслужил на 30% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2016 года. Таким образом, аэропорт достигает своей главной цели – стать в ближайшее время одним из основных хабов в регионе.

В целях беспрепятственно масштабировать свою деятельность и гарантировать бесперебойное обслуживание пассажиров, Международный Аэропорт Гейдар Алиев совместно с компанией Amadeus представил первое полностью автоматизированное решение, основанное на облачной системе управления аэропортом.

Среди услуг, представленных в рамках данного облачного решения – система управления багажом, операционная база данных аэропорта, система по отображению информации о полетах и многие другие.

Соответствующее договоренность была достигнута между Президентом ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангиром Аскеровым и старшим вице-президентом по новым бизнес-проектам компании Amadeus Франциско Перез-Лозао.

Международный аэропорт Гейдар Алиев владеет двумя пассажирскими терминалами и рассчитан на ежегодное обслуживание 9 миллионов пассажиров. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта (Терминал 1), построенный по всем современным авиационным и технологическим требованиям, был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.