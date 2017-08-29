170 лет за 170 часов: грандиозный юбилей Carlsberg Group в Копенгагене (ФОТО)

2017-08-29 14:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В 2017 году пивоваренная компания Carlsberg Group отмечает 170 лет с момента своего основания, говорится в сообщении компании, опубликованном во вторник.

По случаю юбилея, 21-27 августа коллеги и гости со всего мира собрались в Копенгагене — месте, где начиналась история легендарного пива, — чтобы узнать, как компания повлияла на мир пивоварения, и каким она представляет будущее отрасли и общества в целом.

Праздник состоял из множества мероприятий и символично длился 170 часов, что заняло целую неделю.

В программе мероприятия была презентация философии Якоба Якобсена, основателя компании Carlsberg, с которой он открывал пивоварню, и которая до сих пор лежит в основе деятельности каждого, кто работает в Carlsberg: «Невзирая на прибыль, достичь совершенства в искусстве пивоварения, так чтобы наши заводы, как и продукты, всегда были образцовыми». В этот же день Carlsberg Group представил свои последние наработки — программу устойчивого развития «Together Towards Zero». Она включает в себя четыре стратегические долгосрочные цели: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления пива и НОЛЬ несчастных случаев.

Кроме основной программы, гости мероприятия имели возможность посетить знаменитую фотовыставку «Улицы мира» Джероена Сволфса. Экспозиция впечатлила не только своими масштабами, но и нестандартной задумкой: 195 уличных снимков, сделанных во многих странах, передали положительный образ мира, в котором мы живем, и подчеркнули, что у людей из разных точек планеты гораздо больше сходств, нежели отличий. Фотографии были представлены в варочном цехе старинного завода Carlsberg, который был закрыт последние десять лет, и теперь открыл свои двери исключительно для выставки.

Кроме того, по случаю 170-летия Carlsberg Group, все музеи, связанные с Фондом Carlsberg и Фондом «Новый Carlsberg», включая Глиптотеку и Замок Фредериксборг, запустили выставку, посвященную основателю компании Якобу Якобсену, его сыну Карлу Якобсену, а также их современникам, которые жили в так называемый «Золотой век Копенгагена».

Кульминацией праздника стала субботняя вечеринка для всех жителей и гостей города.

Каждый, кто не смог лично попасть на 170-летие компании, может перейти на сайт http://www.carlsberg.com/170 и «пролететь» через мир Carlsberg. В режиме онлайн, два беспилотных дрона устраивают экскурсию по старинной пивоварне, показывают красивые художественные коллекции Карла Якобсена в Новой Глиптотеке Carlsberg, и даже пролетают мимо Русалочки — настоящего символа Дании, подаренного городу Карлом Якобсеном.

«Последние 170 лет компания Carlsberg Group не только создавала, пожалуй, лучшее пиво в мире, но и меняла всю пивоваренную промышленность, улучшая качество продуктов путем научных исследований. В течение 170 часов в Копенгагене мы отмечаем вчерашние и сегодняшние достижения Carlsberg Group, а также освещаем свои планы — варить пиво для лучшего завтра, инвестируя в науку и делая вклад в жизнь общества», — комментирует президент Carlsberg Group Кеес т'Харт