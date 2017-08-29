Взрывы и выстрелы в Грозном

2017-08-29 15:17 | www.oxu.az | 4

Сегодня утром в Грозном после серии выстрелов произошел взрыв, сообщили очевидцы события.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, на месте происшествия находится большое количество силовиков.

Взрыв, как сообщили очевидцы, произошел в десять часов утра после серии выстрелов из автоматического оружия в районе грозненской площади Минутка.

В настоящее время на месте инцидента наблюдается скопление военных, территория вокруг оцеплена. Жителям прилегающих кварталов сообщают, что проводились учения, и просят их не беспокоиться.

Информация о стрельбе и взрыве в Грозном от официальных источников пока не поступала.

И.Ф.