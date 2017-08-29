Пол поглотил пассажирку в метро – ВИДЕО

2017-08-29 15:24 | www.oxu.az | 3

Жительница Китая провалилась сквозь пол при подходе к эскалатору на одной из станций метро в городе Шэньчжэнь на юге страны, передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

К счастью, незадачливая пассажирка в итоге отделалась исключительно микротравмами. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел утром 26 августа. На записи видно, как женщина в сопровождении спутника приближается к эскалатору. Внезапно куски пола под ее ногами расходятся, и китаянка падает вниз, исчезая из вида.

Ее компаньону при помощи других пассажиров удалось вытащить пострадавшую наверх. Служашие станции немедленно отправили женщину в больницу, где у нее диагностировали мелкие царапины и ушибы и вскоре выписали, сообщает Straits Times.

Как выяснилось, пассажирка наступила на неисправный канализационный люк.

Н.О.