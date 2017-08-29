Микаил Микаилов и Гюльзар Гурбанова награждены медалью ТЮРКСОЙ в Казахстане (ФОТО)

2017-08-29 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр Yuğ с успехом принял участие в первом Международном фестивале Прикаспийских государств, который прошел в Актау с 24 по 28 августа, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Фестиваль был посвящен 80-летию народного артиста Казахстана Асанали Ашимова.

Коллектив представил на сцене музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина спектакль режиссера Микаила Микаилова "Медея. Секвенция 01". Сценическое произведение построено на диалоге двух актрис, стремящихся сыграть роль Медеи: первая – перед убийством детей, а вторая – после убийства детей. Сценическое произведение - поэтическая притча об отношениях актера и времени. Роли исполняли заслуженные актрисы Азербайджана Сонаханым Микаилова и Гюльзар Гурбанова.

Решением жюри спектакль был удостоен диплома в номинации "Хазар ренессансы", а Микаил Микаилов и Гюльзар Гурбанова награждены медалью Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в честь 100-летия известного турецкого драматурга Халдуна Танера.

В состав членов жюри вошли - Талгат Теменов (Казахстан, Актау), Есмұхан Обаев, Азамат Сатыбалды (Казахстан, Алматы), Ердал Кючюккемюрчю (Турция, Анкара), Исрафил Исрафилов (Азербайджан, Баку), Лаша Чхартишвили (Грузия, Тбилиси).

(Автор: Вугар Иманов)