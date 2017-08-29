Меркель требует освободить арестованных в Турции немецких граждан

2017-08-29 14:49 | www.trend.az | 3

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освобождения арестованных в Турции немецких граждан, выступая в Берлине на ежегодной летней пресс-конференции, передает РИА Новости

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.

"Наше требование совершенно ясно: арестованные там люди должны быть освобождены", - сказала Меркель журналистам. Она подчеркнула, что хотела бы хороших отношений с Турцией, но "необходимо учитывать реальность".

В последнее время особенно напряженными стали отношения Турции и Германии, где, по утверждениям Анкары, нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.