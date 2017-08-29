В Баку на праздник Гурбан будут организованы ярмарки

2017-08-29 15:21 | www.apa.az | 3
С целью более полного удовлетворения спроса населения, а также с целью предотвращения искусственного роста цен, Министерство экономики и промышленности и Министерство сельского хозяйства Азербайджана организуют в столице на праздник Гурбан ярмарки по продаже жертвенных животных.
Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве сельского хозяйства, ярмарки начнут действовать в 9:00 1 сентября по следующим адресам:
Наримановский район
- ул. Алияра Алиева, 26 (рядом с рынком «Кешля»);
Хатаинский район
- рядом с кафе «Наргиле»;
Сабаильский район
- пос. Патамдар, ул. С.Мамедова,8;
Ясамальский район
- ул. Шарифзаде, 196, во дворе Дома торжеств Ideal.