В Баку на праздник Гурбан будут организованы ярмарки

2017-08-29 15:21 | www.apa.az | 3

С целью более полного удовлетворения спроса населения, а также с целью предотвращения искусственного роста цен, Министерство экономики и промышленности и Министерство сельского хозяйства Азербайджана организуют в столице на праздник Гурбан ярмарки по продаже жертвенных животных.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве сельского хозяйства, ярмарки начнут действовать в 9:00 1 сентября по следующим адресам:

Наримановский район

- ул. Алияра Алиева, 26 (рядом с рынком «Кешля»);

Хатаинский район

- рядом с кафе «Наргиле»;

Сабаильский район

- пос. Патамдар, ул. С.Мамедова,8;

Ясамальский район

- ул. Шарифзаде, 196, во дворе Дома торжеств Ideal.