Сахар приравняли к кокаину

2017-08-29 15:36 | www.oxu.az | 3

Сахар является наркотическим средством и вызывает привыкание подобно кокаину.

Как передает Oxu.Az, такие выводы американские учёные опубликовали в British Journal of Sports Medicine. Коротко с их исследованием знакомит The Guardian.

Учёные поясняют, что углевод сахарозы, подобно кокаину, улучшает настроение людей, стимулируя чувство наслаждения — всё это провоцирует человека на то, чтобы снова и снова возвращаться к сладкому и даже «увеличивать дозу». В качестве доказательства исследователи приводят эксперимент на мышах. Грызуны, которым предлагалось выбрать между наркотиком и сахаром, отдавали предпочтение последнему.

Впрочем, выводы уже вызвали массовые споры в научной общественности. Часть учёных соглашается с тем, что сахар вызывает зависимость, но при этом считает, что степень привыкания к нему не настолько сильна и может сравниться разве что с курением. Ещё часть учёных сходится во мнении, что привыкания к сладкому не происходит вовсе.

Н.О.