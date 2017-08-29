“Fors-major” в Страховой Компании A-Qroup

2017-08-29 14:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания (СК) A-Qroup подготовила новый страховой пакет “Fors-major”, говорится в сообщении СК, распространенном во вторник.

Данная услуга обеспечивает круглосуточное (24/7) оказание неотложной медицинской помощи, что является особенно важным и востребованным в праздничные или выходные дни.

При заболеваниях, несчастных случаях, травмах, ожогах, отравлениях, при высокой температуре и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи), – застрахованный A-Qroup может рассчитывать на помощь профессионалов.

Важной частью этого пакета является покрытие расходов при срочном хирургическом вмешательстве, например, по поводу острого аппендицита, открывшейся язвы, перелома.

Если при вызове неотложной медицинской помощи выявлена необходимость экстренной госпитализации (например, внезапно возникшего заболевания или состояния, обострения хронического заболевания, представляющих угрозу для жизни), то осуществляется транспортировка застрахованного в одну из субконтракторных клиник.

Предоставляемые машины скорой помощи оснащены всей необходимой терапевтической и диагностической аппаратурой, соответствующей европейским стандартам, для проведения реанимационных мероприятий, направленных на спасение жизни застрахованного.

Кроме вышеперечисленного, новый страховой пакет обеспечивает застрахованного неотложной стоматологической помощью и срочной вакцинацией.

Основной же "фишкой" пакета «Fors-major» является его низкая цена – 80 долларов. В страховой пакет входит: скорая медицинская помощь, срочная хирургия, срочной госпитализация, срочная стоматология и срочная вакцинация.

СК A-Qroup свыше 22 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.