В Армении расстреляли памятник Нжде

2017-08-29 15:00 | www.trend.az | 4

В Сюникской области Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде.

Фотографии памятника Нжде со следами выстрелов на голове опубликовал пресс-секретарь губернатора области Вазген Сагателян на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.

Памятник Нжде, который в годы Великой Отечественной войны создал армянский легион в составе вермахта, установлен на горе Хуступ.

После разгрома фашистской Германии Гарегин Нжде был арестован, судим и приговорен как военный преступник к 25 годам тюремного заключения. Умер во владимирской тюрьме.