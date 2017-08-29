В Армении уволили еще одного замминистра - ОБНОВЛЕНО

2017-08-29 15:47 | www.apa.az | 3

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна от 29 августа Айкарам Мхитарян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», Мхитарян освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Другим решением премьер-министра заместителем главы МЧС Армении назначен Ара Назарян, который, в свою очередь, указом президента Армении был освобожден от обязанностей заместителя министра обороны.

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13:07

Ара Назарян освобожден от должности заместителя министра обороны Армении.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.