Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящим праздником Гурбан

2017-08-29 15:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим праздником Гурбан, с 30 августа по 4 сентября Бакинский международный автовокзальный комплекс будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы структуры, распространенном во вторник.

С учетом ожидаемого значительного потока пассажиров было предпринято ряд мер.

Если в обычные дни за счет 400-450 рейсов осуществлялась перевозка 11-12 тысяч пассажиров, то в праздничные дни планируется задействовать свыше 600 рейсов, обеспечив перевозку более 16 тысяч пассажиров. В этих целях будут привлечены дополнительные автобусы.

Для осуществления контроля над соблюдением тарифных правил в привлеченных со стороны транспортных средствах будет создана комиссия, состоящая из 11 человек.

Руководство Бакинского международного автовокзала советует пассажирам, планирующим выезжать в регионы в указанные даты, приобретать билеты заранее. Как и на протяжении всего года, накануне праздника продажа билетов по всему утвержденному графику осуществляется за 10 дней вперед.

(Текст: Талех Агавердиев)