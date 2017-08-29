Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящим праздником Гурбан

2017-08-29 15:06 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим праздником Гурбан, с 30 августа по 4 сентября Бакинский международный автовокзальный комплекс будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы структуры, распространенном во вторник.
С учетом ожидаемого значительного потока пассажиров было предпринято ряд мер.
Если в обычные дни за счет 400-450 рейсов осуществлялась перевозка 11-12 тысяч пассажиров, то в праздничные дни планируется задействовать свыше 600 рейсов, обеспечив перевозку более 16 тысяч пассажиров. В этих целях будут привлечены дополнительные автобусы.
Для осуществления контроля над соблюдением тарифных правил в привлеченных со стороны транспортных средствах будет создана комиссия, состоящая из 11 человек.
Руководство Бакинского международного автовокзала советует пассажирам, планирующим выезжать в регионы в указанные даты, приобретать билеты заранее. Как и на протяжении всего года, накануне праздника продажа билетов по всему утвержденному графику осуществляется за 10 дней вперед.
(Текст: Талех Агавердиев)