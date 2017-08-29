Азербайджану необходимо более 1000 отелей - Ассоциация туризма

2017-08-29 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего развития туризма необходимо, чтобы в Азербайджане функционировало более 1000 отелей различных типов и уровней, сказал Trend во вторник советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

По его словам, в настоящее время в стране функционируют 575 отелей, что очень мало для страны, и необходимо построить новые.

"Неоднократно отмечалась важность привлечения в Азербайджан большего количества туристов. Однако следует отметить, что отелей очень мало. В Баку имеется примерно 155 отелей. Это довольно низкий показатель. В Азербайджане есть такие отели, где всего 7-10 номеров", - сказал представитель AzTA.

Отметим, что в январе-мае текущего года в Азербайджан прибыли 956 тысяч туристов. В соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 768 тысяч.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)