YARAT Müasir İncəsənət Məkanında uşaqlar üçün festival keçiriləcək

2017-08-29 15:49 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi ənənəvi olaraq artıq ikinci ildir ki təşkil olunan “Gəlin birgə olaq” adlı uşaq festivalını təqdim edir.

YARAT-dan Trend-ə verilən məlumata görə, bu il festivalın mövzusu YARAT mərkəzində nümayişdə olan və əsasən iki müxtəlif nəslin fikirlərini birləşdirən “Qazaxstan üzərində günəş və neonlar” adlı sərgisi ilə bağlıdır. Festivalda baş tutacaq bütün tədbirlər 3 yaşdan yuxarı uşaqları əhatə etməklə yanaşı onların valideynlərinin də aktiv iştirakı nəzərdə tutub.

Festivalın proqramı:

Üz rəngləmə - Sevimli Bala

Uşaqlar üçün yoqa dərsi – The Art of Living

Rəsm üzrə ustad dərsi – Narmina Bağırova, Qafar Rzayev

VIVA Dessert tərəfindən xüsusi ustad dərsi

Rəqs üzrə ustad dərsi – Emin Useynov, İlham Osmanov’s Dance and Art Studio

Kollaj hazırlama üzrə ustad dərsi – Hatem Alizadə

“Xatirələr yarat” adlı xüsusi ustad dərsi – Novruz Məmmədov

İstifadə olunmuş əşyalardan art obyektlər yarat – Zemfira Azimova

Rəqqasların çıxışı – Show Balet“NERO”

Açıq havada “YALLI”rəqsi üzrə ustad dərsi - İlham Osmanov’s Dance and Art Studio

Bulvar ərazisində “YALLI” rəqsi

Əgər siz də yeni dərsi ilini qeyd etmək üçün bu möhtəşəm festivalda iştirak etmək istəryirsinizsə, öncədən zəng edib qeydiyyatdan keçməyi unutmayın. Bütün ustad dərslərində iştirak üçün yerlərin sayı məhduddur. Hər kəs 1-dən 3-ə qədər ustad dərsi üçün qeydiyyatdan keçə bilər.

Qeydiyyat üçün 050 246 92 92 zəng edin.