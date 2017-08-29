«Южный газовый коридор» - самый жизнеспособный маршрут для экспорта израильского газа – эксперт

2017-08-29 15:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор», предполагающий транспортировку азербайджанского газа в Европу является наиболее жизнеспособным вариантом для экспорта израильского газа, сказал Trend во вторник консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

Как отметил ранее министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц, в ходе XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле, Турция и Израиль намерены до конца года подписать соглашение по строительству газопровода для поставки газа в ЕС.

«Мы уверены, что в будущем Европа будет закупать газ, добываемый в восточном Средиземноморье. В настоящий момент ведутся интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов», - отметил министр.

По словам Штайница, один из них планируется построить в Турцию, и далее в направлении Европы, а другой трубопровод планируется построить через Южный Кипр и Грецию в Италию.

«Экспорт израильского газа в Турцию кажется мне наиболее жизнеспособным вариантом, поскольку это не только обеспечит доступ к рынку Турции, но и даст возможность транспортировать его далее в Европу. При этом финансовые и технические проблемы со строительством глубоководного подводного газопровода являются основными проблемами, которые еще предстоит решить», - отметил Виддерсховен.

Комментируя перспективы поставок израильского газа в Египет, эксперт сказал, что растущий внутренний спрос на газ в Египте также делает рынок этой страны привлекательным для Израиля.

«Однако главным препятствием здесь являются проблемы с безопасностью на Синайском полуострове, через который израильский газ может быть доставлен в Египет», - отметил эксперт.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn