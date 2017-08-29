YARAT проводит второй грандиозный детский фестиваль "Давайте объединимся!"

2017-08-29 15:46 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT проводит второй, ставший традиционным, грандиозный детский фестиваль под названием "Давайте объединимся!", посвященный началу учебного года. В этом году тематика фестиваля, который пройдет 10 сентября с 8.30 до 20.00, основана на идее объединения двух разных поколений и выставки "Солнце и неоны над Казахстаном". В процесс фестиваля будут активно вовлечены дети старше трех лет и родители.
Программа фестиваля:
Для участия в фестивале необходимо обязательно пройти регистрацию! Участие во всех мастер-классах ограничено. Каждый участник может пройти регистрацию максимум на три мастер-класса. Для регистрации необходимо позвонить по телефону 050 246 92 92.
(Автор: Вугар Иманов)