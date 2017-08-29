Более 500 членов оппозиционной партии Турции покинуло ее ряды

2017-08-29 16:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса 549 членов оппозиционной Партии националистического движения (MHP) подали в отставку, пишут во вторник турецкие СМИ.

Согласно информации, причиной отставки членов MHP стало недовольство политикой партии.

«Все члены MHP перешли в ряды новой оппозиционной Центристской демократической партии (MDP), учрежденной на днях во главе с Мэрал Акшенер, которая ранее была исключена из рядов MHP", - пишут СМИ.

Также сообщается, что MDP в ближайшие дни выдвинет кандидата на пост президента на выборах, которые пройдут в Турции в 2019 году.

Отметим, что Акшенер, которая претендовала на пост председателя Партии националистического движения (MHP), исключена из партии 8 сентября.

Напомним, что после парламентских выборов, которые прошли в Турции в ноябре 2015 года, такие политические фигуры, как Мэрал Акшенер, Синан Оган и Корай Айдын, обратились в суд с требованием проведения досрочных внутренних выборов в MHP, объясняя это тем, что нынешний лидер партии Довлет Бахчели проводит политику, которая не соответствует политическому курсу партии.

Бахчели руководит MHP с 1997 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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