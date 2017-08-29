Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bağımsızlık referandumu açıklaması

2017-08-29 16:21 | www.trend.az | 0

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük il meclisinin bağımsızlık referandumuna katılma kararı ile ilgili sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Kerkük il meclisinin Kerkük'ün bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi kararı hatalıdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir.

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta, 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldıklarını bugün açıklamıştı.

Kerkük'de sabah saatlerinde toplanan, Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla 25 Eylül'de Irak Bölgesel Yönetimi taradından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.