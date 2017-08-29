В Армении уволили еще одного замминистра

2017-08-29 16:23 | www.oxu.az | 3

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна от 29 августа Айкарам Мхитарян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, Мхитарян освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Другим решением премьер-министра заместителем главы МЧС Армении назначен Ара Назарян, который, в свою очередь, указом президента Армении сегодня был освобожден от обязанностей заместителя министра обороны.

Н.О.