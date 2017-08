Основная часть автодороги Алят-Астара-граница с Ираном готова к эксплуатации (ФОТО, ВИДЕО)

2017-08-29 16:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Строительные работы на большей части участка автомобильной дороги Алят-Астара-госграница с Ираном, начиная от 31 километра дороги до Астары, уже завершены, сообщили Trend во вторник в ОАО "Азеравтойол".

Общая протяженность автодороги составляет 173,6 километра. Отмечается, что новая дорога строится в соответствии с технической категорией I Б, будет двусторонней и четырехполосной. Ширина дорожного полотна составит 26,5 метра, ширина проезжей части - 15 метров. Толщина дорожного покрытия составит 1,12 метра, асфальтобетонного покрытия - 27 сантиметров.

Ремонтные работы ведутся на нескольких участках, на которые разбита дорога. Это Еникенд-Сальян, протяженностью 23,4 км (а также, мост через реку Кура, длиной 363 метра, с подъездными путями, протяженностью 1,2 км), Сальян-Шорсулу, (24,8 км), Шорсулу-Джалилабад (30,1 км), Джалилабад-Масаллы (32,2 км) и Масаллы-Астара (61,4 км).

Участок дороги Еникенд-Сальян, а также мост через реку Кура, были открыты в минувшем году при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На данном участке построено 12 подземных переходов, два моста, а также один туннель.

На участках Сальян-Шорсулу и Шорсулу-Джалилабад также продолжается интенсивная работа, которая осуществляется на высококачественном уровне. Построен 21 подземный переход, пять мостов и туннель.

В целом работы на этих двух участках, охватывающих примерно 55 километров автомагистрали, завершатся в течение следующего года.

На участке Джалилабад-Масаллы, протяженностью 32,2 км, и части участка дороги Масаллы-Астара (61,4 км), протяженностью 41,5 километра, строительные работы завершены.

На уже построенных участках, общей протяженностью 73,7 километра построено 22 подземных перехода, два туннеля, 31 мост, в число которых входит также мост над рекой Лянкяран, длиной 205 метров. Вдоль дороги в необходимых местах были установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

На оставшейся части участка Масаллы-Астара, протяженностью 19,9 километра, осуществляются последние отделочные работы.

Таким образом, за исключением участка автомагистрали, протяженностью 55 километров, на котором строительные работы продолжаются, а также открытого в прошлом году участка дороги Еникенд-Сальян, основной участок дороги Алят-Астара-госграница с Ираном, протяженностью 93.6 километра в скором времени будет сдан в эксплуатацию.

Новая дорога сократит расстояние от Алята до государственной границы с Ираном на 38,4 километров. Строительство этой автодороги, имеющей большое значение, приведет к развитию туризма и сельского хозяйства, облегчит грузоперевозки и способствует увеличению их объема. Планируется, что новая автодорога будет платной.

(Текст: Талех Агавердиев)