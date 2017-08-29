МИД Турции осудил решение провинциального совета Киркука о независимости Курдской автономии Ирака

2017-08-29 16:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - МИД Турции осуждает решение провинциального совета Киркука принять участие в референдуме о независимости Курдской автономии Ирака. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, поступившем в Trend.

Согласно сообщению МИД Турции решения провинциального совета Киркука противоречат конституции Ирака.

«Провинциальный совет Киркука, как и курдская автономия Ирака, выступают против конституции Ирака», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что сегодня провинциальный совет Киркука принял решение об участии в референдуме, о независимости курдской автономии Ирака.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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