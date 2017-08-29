Трамп перепутал двух журналисток-блондинок на пресс-конференции – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-29 16:30 | www.oxu.az | 2
Президент США Дональд Трампа перепутал двух корреспонденток-блондинок во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Hill.
«Опять? Вы опять дадите ей слово?», - заявил Трамп после того, как финский лидер собрался предоставить слово журналистке.
Американский президент принял её за корреспондентку, которая уже задавала вопрос.
«Нет, это другая девушка», - ответил Трампу Ниинисте.
Журналистка добавила, что у них в Финляндии много блондинок.
Н.О.