Трамп перепутал двух журналисток-блондинок на пресс-конференции – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-29 16:30 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трампа перепутал двух корреспонденток-блондинок во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Hill.

«Опять? Вы опять дадите ей слово?», - заявил Трамп после того, как финский лидер собрался предоставить слово журналистке.

Американский президент принял её за корреспондентку, которая уже задавала вопрос.

«Нет, это другая девушка», - ответил Трампу Ниинисте.

Журналистка добавила, что у них в Финляндии много блондинок.

Н.О.