Азербайджан и Венгрия готовят соглашение в сфере транспорта

2017-08-29 16:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал ключевым действующим игроком в евразийской транспортной сети, и играет важную роль в реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", которой Венгрия также придает большое значение, сказал Trend заместитель госсекретаря Венгрии Жолт Чутора.

По словам заместителя госсекретаря, правительства двух стран в настоящее время готовят соглашение "О международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов", которое будет подписано в ближайшее время.

Азербайджан и Венгрия имеют хорошие возможности сотрудничать в области транспорта, в рамках коридора Восток-Запад. Из Китая по территории Азербайджана в Европу уже проследовало несколько испытательных контейнерных поезд, и ожидается, что этот коридор сыграет важную роль для соединения Запада и Востока на Евразийском континенте. Дальнейшее функционирование данного коридора также обеспечит транспортную безопасность Европы.

Между двумя странами сегодня налажено прямое воздушное сообщение. Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir совершает рейсы между Баку и Будапештом. "После открытия рейсов количество выданных посольством Венгрии в Баку виз увеличилось в несколько раз. Помимо туризма, это также оказывает позитивное влияние на обмены в сфере бизнеса, культуры, способствуя сближению народов двух стран", - сказал замгоссекретаря Венгрии.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Венгрией в январе-июле 2017 года составил порядка 20 миллионов долларов. Почти весь товарооборот приходится на поставки в Азербайджан венгерской продукции. На сегодня договорно-правовая база между двумя странами насчитывает порядка 50 документов.

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

(Автор: Себа Агаева)