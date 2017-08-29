Армения может разделиться на два лагеря - нацистов и противников фашизма?

2017-08-29 16:38 | www.trend.az | 2

Тот факт, что далеко не каждый армянин считает национальным героем самого настоящего армянского фашиста Гарегина Нжде, создателя "Армянского легиона" вермахта, стал очевиден после последнего происшествия в Сюникской области Армении.

Там на днях был расстрелян памятник пособнику фашизма Нжде, которого возвеличивают власти. Видимо, часть народа, которая не обезумела до конца на почве жуткого армянского национализма, решила выразить протест в связи с тем, что по всей стране стоят памятники тому факту армянской истории, который любой нормальный человек попытался бы забыть.

Однако происшествие не отрезвило руководство страны. Губернатор области тут же распорядился найти виновных и занялся реставрацией памятника нацисту. Эти действия местных властей, вкупе с безоговорочным поклонением президента Армении Сержа Саргсяна и всей его команды, доказывают существование пугающих тенденций в современной Армении - поклонение насилию и преступной идеологии фашизма. Понятно, что когда цветы к памятнику "герою армянского национально-освободительного движения, выдающемуся военному и политическому деятелю" самолично возложил президент Армении Серж Саргсян, который трепетно относится к фашизму в целом и к Нжде в частности, часть армян должна была возмутиться. Ведь не могут все представители отдельной нации вдруг массово сойти с ума и начать оправдывать человека, на руках которого кровь десятков, если не сотен тысяч человек.

Ведь для детей и внуков людей, помнящих ВОВ,е может быть героем человек, который организовал для нацистов "Армянский легион" из пленных армян и представителей армянской "диаспоры" в Европе.

Этот легион с оружием в руках воевал против советской армии, против советских партизан, а также выполнял карательные функции и участвовал во всех преступных деяниях нацистов, в том числе в одном из самых страшных - Холокосте еврейского населения Европы. Одним из лозунгов Нжде была фраза "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению". Напомним, что это была ФАШИСТСКАЯ ГИТЛЕРОВСКАЯ Германия, в борьбе с которой погибли миллионы советских солдат.

Эти факты широко известны, и не зря открытие памятника армянскому выродку Нжде вызвало протест в том числе и израильских ветеранов Второй мировой войны.

Понятно, что такое событие, как открытие памятника, не могло не вызвать реакцию и у официальной Москвы, которая бережно хранит память о героях, победивших в Великой Отечественной войне и освободивших мир от фашизма.

"Для нас непонятно, почему установлен это памятник", - прокомментировала вопрос о памятнике Нжде представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, при этом Россия будет продолжать давать оценки вещам, которые несовместимы с памятью о героях Великой Отечественной войны, вне зависимости от политической конъюнктуры.

Однако вместо раскаяния в содеянном со стороны армянских властей полились речи, оправдывающие действия армянского фашиста, который был вдобавок ко всему еще и назван национальным героем.

Однако расстрел памятника фашистскому герою Армении показал, что в самой стране не все согласны с такой трактовкой личности Нжде, которую пытаются навязать власти страны, а это значит, что однажды армяне могут окончательно разделиться на лагеря нацистов и противников фашизма, что станет еще одним фактором нестабильности в и без того расшатанной социальной системе страны.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend