В Кюрдамире раскрыто совершенное в марте убийство

2017-08-29 16:40 | www.apa.az | 2

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто совершенное в марте в Кюрдамирском районе убийство.

Как сообщает АПА, в совместной информации пресс-службы Генпрокуратуры и МВД говорится, что житель села Еникенд Кюрдамирского района Намиг Губатов был убит выстрелом из огнестрельного оружия в собственном доме 22 марта текущего года.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, районной прокуратуры и отделения полиции оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Н.Губатова выстрелом из ружья «TOЗ-8» на почве личного конфликта убил его односельчанин Рахим Мирзоев, который был трижды судим за кражу и умышленное нанесение вреда здоровью.

Р.Мирзоев был задержан сотрудниками полиции 26 августа, орудие преступления – ружье было обнаружено в хлеву его дома и изъято в качестве вещественного доказательства.

Решением суда в отношении Р.Мирзоева избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.