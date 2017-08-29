МЭПР: Температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса

2017-08-29 16:38 | www.oxu.az | 1

Температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Об этом Oxu.Az сказала исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

«В ближайшие 2 дня погода в столице и регионах страны будет без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, иногда порывы ветра будут усиливаться. Температура ночью будет 21-25 градусов, днем- 31-36 градусов. Погода в регионах, в основном, будет без осадков. В ряде горных районов ожидаются грозы, возможны дожди. Днем температура воздуха будет33-38 градусов, в горных районах 25-30 градусов.»

По мнению Г.Маммадовой, как и в предыдущие годы температура в августе чуть выше, чем в другие месяцы. Вместе с этим она отметила, что температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса.

И.Ф.