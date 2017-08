В Губе прошло факельное шествие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Факельным шествием, приятной беседой у костра и яркими впечатлениями завершилась реализация молодежного проекта “SAY: All Star”, организованного общественным объединением “İRƏLİ” в Губинском районе Азербайджана.

Проект был направлен на развитие волонтерского движения в стране, проведение полезного и приятного досуга. В “SAY: All Star” приняли участие около пятидесяти представителей молодежи, которые в течение нескольких дней жили в лесу в палатках, принимали участие в различных мероприятиях и соревнованиях, сообщили Trend Life организаторы. Для этого они были поделены на шесть команд -“Alov”, “Muğam”, “Kəpəz”, “Nar”, “Qobustan” və “Buta” и принимали участие в соревнованиях по футболу, волейболу и другим видам спорта, интеллектуальных играх, проходили мастер-классы, симуляционные игры и практические семинары в различных областях молодежной деятельности. Победителем стала команда “Muğam”. На закрытии председатель İRƏLİ Миргасан Сейидов подчеркнул, что государством создаются все условия для развития молодежи и раскрытия творческого потенциала, реализации идей и плодотворного досуга.

“SAY: All Star” является шестой частью движения Support of Azerbaijan Youth (SAY). Ранее были реализованы проекты: "SAY: Könüllülük Akademiyası", "SAY: Green", "SAY: Multikulturalizm", "SAY: Volfest", "SAY: Solidarity".

Главные цели данных проектов – претворение идей волонтерского движения и социальная активизация молодежи, просвещение, интеллектуальное и спортивное развитие, бережное отношение к природе, создание условий для всестороннего формирования личности и воспитания полезных для общества граждан.

(Автор: Вугар Иманов)