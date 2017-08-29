МИД Азербайджана может внести в «список нежелательных лиц» корреспондента «Amnesty Press»

2017-08-29 17:07 | www.apa.az | 3

«Визит корреспондента «Amnesty Press» Изабеллы Розенгрин в Нагорный Карабах незаконен».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя статью про Нагорный Карабах, опубликованную 15 августа медиа органе «Amnesty Press», которая связана с организацией «Amnesty International». Он сказал, что обращения в связи с визитом в МИД Азербайджана не поступало.

Х. Гаджиев отметил, что в указанной статье в далекой от объективных журналистских принципов форме пропагандируются результаты агрессии Армении против Азербайджана: «Это предвзятая и необъективная статья. Несмотря на то, что во время освещения конфликтов объективные принципы медиа требуют учитывать позиции обеих сторон, здесь ведется односторонняя пропаганда. Это говорит о том, что эта статья является заказным».

Х. Гаджиев добавил, что МИД ведет расследование совершенного визита. Не исключено, что имя этого человека будет внесено в «список нежелательных лиц».