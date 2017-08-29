Минздрав о вреде тяжелых школьных сумок

2017-08-29 17:00 | www.oxu.az | 4

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало правила пищевой гигиены школьников в преддверии нового учебного года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении пресс-службы Минздрава.

Ребенка нужно приучать к школьному режиму примерно за 2 недели до начало учебного года. Важно обращать внимание на питание, одежду, режим сна и гигиену каждого ребенка, отмечается в заявлении ведомства:

«Это повышает интерес ребенка к учебе, оказывает большое влияние на психологию и подготовку к занятиям. В этой связи нужно уделять особое внимание правильному режиму дня, соответствующей сезону одежде, правильному выбору школьных принадлежностей, соблюдению правил гигиены в школах, правильному питанию. При переходе с домашней еды на фастфуд начинается переформирование всех физиологических процессов в теле у каждого ребенка. Поэтому нужно обращать внимание на правильное питание детей. Утром надо отдавать предпочтение горячей каше. Завтрак должен быть богат важными для организма биологическими компонентами».

Подчеркивается, что одной из проблем, актуализировавшихся с началом учебного года, являются тяжелые школьные сумки, портфели, рюкзаки:

«Тяжесть школьной сумки должна быть равна 10% веса самого ребенка. Тяжелая сумка приводит к нарушению осанки, что, в свою очередь, может повлечь за собой изменения во внешнем виде, а также повредить внутренние органы. Лямки школьного ранца должны быть широкими и надеваться на оба плеча. Еще одной проблемой является ношение детьми чрезмерно теплой одежды, что может привести к ослаблению иммунной системы. Среди проблем, обусловленных летним сезоном, можно назвать и нарушение ежедневного режима, в котором основную роль играет сон».

A.M.