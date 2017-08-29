В США две женщины в одежде монахинь попытались ограбить банк

2017-08-29 17:01 | www.trend.az | 3

ФБР проводит расследование по факту попытки ограбления банка в американском штате Пенсильвания двумя женщинами, одетыми в монашеские рясы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Таннерсвиль. По данным полиции, две женщины в рясах вошли в отделение Citizens Bank, одна из них достала оружие и потребовала у кассира деньги. Полиция предполагает, что сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку, поэтому неудачливые грабительницы покинули банковское отделение ни с чем, отмечает телеканал ABC News.

Как подчеркивает полиция, на обеих женщинах во время инцидента были монашеские одеяния и соответствующие головные уборы, одна из них носила солнечные очки. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.